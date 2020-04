Verwirrter Xavier Naidoo sagt Konzert ab: „Macht euren Scheiß allein!“

Der rassistisch anmutende Netz-Song von Xavier Naidoo wird von Annette Widmann-Mauz (CDU) nach den rechtsradikalen Attacken der letzten Monate als ideologischer Brandbeschleuniger kritisiert.

Kopfschütteln über Xavier Naidoo: Der Sänger hat mit einem einminütigen Song, der seit Dienstag (10. März) im Netz zu finden ist, für heftige Reaktionen gesorgt. Mit Worten, die kaum einen anderen Schluss zulassen, als ginge es ihm um rassistische Ressentiments („Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden“), gibt er all jenen Recht, die seit Jahren Kritik an ihm üben. Nach einem wenig stichhaltigen Statement des 48-Jährigen reagierte inzwischen auch RTL und warf Naidoo aus der „DSDS“-Jury. Dennoch bekommt der Sänger auch prominente Unterstützung, unter anderem von Til Schweiger. Während sich die Menschen derzeit…