Ein wegen der Corona-Pandemie ausgefallenes Konzert wird nicht nachgeholt. Die Bürgermeisterin der Stadt hat eine klare Meinung zu Xavier Naidoo.

Xavier Naidoo wird nicht, wie eigentlich geplant, in Hof auftreten. Es werde keinen Ausweichtermin für das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Konzert am Freitag geben, heißt es in einem Statement der Stadt. Die Begründung dafür lieferte Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Sie überrascht mit Blick auf die zahlreichen Aussagen Naidoos in Telegram-Videos der letzten Zeit nicht. „Die Aussagen des Künstlers auch außerhalb seines künstlerischen Engagements sind umstritten und haben aus meiner Sicht an Deutlichkeit gewonnen", so Döhla. „Hass ist keine Meinung“ Die SPD-Politikerin stellte zwar klar, dass andere Meinungen selbstverständlich zu akzeptieren seien. „Doch wir distanzieren uns kategorisch von jedem, der Ressentiments befeuert,…