Ron Wood: Jeff Beck hätte nicht zu den Rolling Stones gepasst

Ronnie Wood hat in einem Interview über Jeff Beck gesprochen und darin bekräftigt, dass der kürzlich verstorbene Gitarrist nicht mit dem strikten Musik-Programm der Rolling Stones, der Mischung aus Aufnahmen, Tourneen, ständige Mediaufmerksamkeit und hartem Lebensstil, klargekommen wäre. Damit reagierte er auf das Gerücht, dass Beck einst beinahe Bandmitglied der Stones geworden wäre.

„Er wäre mit dem Zeitplan nicht zurecht gekommen! Eric Clapton sagte mal zu mir: ‚Ich hätte der Band beitreten können‘, und ich sagte ‚Ja, aber du musst auch mit ihnen leben, Eric!“, sagte Wood im Interview mit „Mojo“. „Bei allem, was mit Rampenlicht zutun hatte, sagte er immer: ‚Da kannst du dich drum kümmern‘ und zog sich raus. Und Jeff mochte diesen simplen Blues- und Rock’n’Roll-Ansatz nicht“, erklärte er.

Wood spielte in den 60er-Jahren in der Jeff Beck Group, bevor er schließlich zu The Faces und 1975 zu den Rolling Stones wechselte. Sein langjähriger Freund Jeff Beck verstarb am 10. Januar im Alter von 78 Jahren an einer bakteriellen Meningitis.

Die Rolling Stones sorgten zuletzt für Schlagzeilen, als bekannt wurde, das Paul McCartney auf ihrem kommenden Album Bass spielen wird.