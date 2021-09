In 4k: ABBA veröffentlichen neues Video

ABBA geben in ihrer Promo-Phase zu ihrem neuen Studioalbum „Voyage“ weiterhin Gas. In einem Facebook-Post teilte die schwedische Band mit, dass ihr Hit „Super Trouper“ aus dem Jahr 1980 nun in bisher völlig neuer Qualität zu erleben ist – der Song bleibt der gleiche, die Video-Qualität ist dafür aber überragend. Der Titel-Track des gleichnamigen Albums ist ab sofort auf YouTube auch in 4K zu bestaunen. Wie dieser Unterschied aussieht, ist hier zu sehen:

Die Band schrieb dazu: „Das kultige Musikvideo zu ‚Super Trouper‘ wurde neu gemastert, damit ihr es in bis zu 4K erleben könnt!“ Zu sehen ist auch ein direkter Vergleich der beiden Video-Qualitäten: links in verschwommenem Standard Definition, rechts in nachträglich bearbeitetem 4K. Das Musikvideo ist immerhin 41 Jahre alt.

„Voyage“ erscheint am 05. November. Vorab hat die Band bereits zwei Singles veröffentlicht: „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“. Zu beiden Tracks sind auch Musikvideos erschienen. ABBA haben sich in vielen Ländern die Top Ten der Charts katapultiert.