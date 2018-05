Abba: „When I Kissed The Teacher“ in neuer Version

Am 20. Juli startet die Fortsetzung der Musical-Verfilmung „Mamma Mia“, passend betitelt als „Mamma Mia 2 – Here We Go Again“, in den Kinos.

Zu den von Benny Andersson angekündigten, neuen Fassungen alter Abba-Hits, die darin dargeboten werden, gehört auch „When I Kissed the Teacher” vom 1976er-Album „Arrival“.

Neue Abba-Songs

Andersson und sein Kollege Björn Ulvaeus hatten unlängst das Comeback von Abba verkündet. Ab Dezember 2018 erscheinen zwei neue Lieder: „I Still Have Faith In You“ sowie „Don’t Shut Me Down“. 2019 soll außerdem eine Hologramm-Tournee starten, mit digitalen Avataren bzw. „Abbataren“. Die Abba-Komponisten sprachen auch schon über den Sound der neuen Stücke.

„When I Kissed The Teacher“ wird in „Mamma Mia – Here We Go Again“ aufgeführt von Lily James, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies und Celia Imrie.

Abba: When I Kissed The Teacher

https://www.youtube.com/watch?v=MkENJUuNW7c Video can’t be loaded: Mamma Mia! Here We Go Again – I Kissed The Teacher (Lyric Video) (https://www.youtube.com/watch?v=MkENJUuNW7c)