Gerüchte über ein neues Album von AC/DC mit Axl Rose als Leadsänger gibt es schon seit Längerem. Nun soll Bandchef Angus Young mit dem Kollegen von Guns N’Roses tatsächlich nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Studio gemeinsame Sache machen – und eine neue Platte der Metal-Legenden vorbereiten. Das behauptet der Frontmann von Rose Tattoo, Angry „Mad Max“ Anderson.

Im Gespräch mit The Rockpit spricht der Australier über die angeblichen Pläne des Landmanns (via Loudwire). Demnach habe Anderson sich mit Young über die Zukunft unterhalten, als er mit Rose Tattoo Support-Act für Guns N’Roses bei deren „Not In This Lifetime“-Tour war. Angus Young: „Kumpel, wir arbeiten an einem neuen Album.“ Darauf angesprochen, wer als Sänger dabei sei, habe der Gitarrist mit nur einem Wort geantwortet: „Axl“.

Weiterlesen Die besten Gitarristen aller Zeiten: Angus Young (AC/DC) „Angus Young ist Clark fucking Kent“, sagte AC/DC-Frontmann Brian Johnson 2008 dem ROLLING STONE. „Er geht in eine Telefonzelle – und kommt als 14-jähriges Teufelchen wieder raus, das nur noch hemmungslos rocken will.“

Angus Young selbst hat sich offiziell noch nicht zur Zukunft seiner Gruppe geäußert – sein Bruder Malcolm verstarb im November 2017, das macht Angus zum alleinigen Originalmitglied von AC/DC. Der wegen Gesundheitsproblemen 2016 ausgestiegene Vokalist Brian Johnson hat zwar sein Bühnencomeback auf kleiner Bühne ordentlich absolviert, scheint derzeit aber kein Thema für die Band zu sein.

