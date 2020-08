„Ich wusste nicht einmal, dass er so singen kann. Es war brillant, absolut brillant“, so Slade.

In einem Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE sprach der Schlagzeuger Chris Slade über seine vielseitige Karriere. Er arbeitete unter anderem mit Popstars wie Tom Jones, aber auch Bands wie Manfred Mann’s Earth Band, Asia und AC/DC zusammen. Der heute 73-Jährige schien wohl in Plauderlaune zu sein, denn er berichtete Einiges aus seiner Zeit mit AC/DC, unter anderem wie er die Aufnahme des legendären Hit „Thunderstruck“ wahrnahm. Lesen Sie hier, was Slade darüber erzählte. Slade sprach aber auch über die Zeit im Jahr 2016, in welcher der AC/DC-Frontmann Brian Johnson aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr live auftreten konnte. Die Band…