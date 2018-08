Wie geht es mit AC/DC weiter? Diese Frage stellen sich nicht nur Millionen von Fans der Hardrock-Band weltweit, sondern offenbar auch die Band selbst.

Weiterlesen Marilyn Manson: Kollaps auf der Bühne! (Video) Nach nur vier Songs musste Marilyn Manson ein Konzert in Texas abbrechen, nachdem er während eines Songs einfach umgekippt war. Miteinander gesprochen wird aber trotzdem nur zaghaft. Das bestätigte Schlagzeuger Chris Slade nun in einem Interview mit „United Rock Nations“. Er selbst habe seine Kollegen seit dem Ende der letzten Show der „Rock Or Bust“-Tour (ohne Brian Johnson und mit Guns-N‘-Roses-Sänger Axl Rose) nicht mehr gesehen.

Todesfälle in der Familie

Während die Stimmung der Band während der gigantischen Welttournee ausgezeichnet gewesen sei, habe sie sich nun etwas eingetrübt. „Malcolm (war ja während der Tour) noch nicht gestorben, und natürlich bin ich sicher, dass es Angus sehr, sehr hart getroffen hat – wie uns alle“, resümierte Slade. „Kurz vor ihm starb auch Bruder George (Young), also war es eine sehr traurige Zeit. Ich denke, die Stimmung ist wahrscheinlich angemessen für die Dinge, die passiert sind. Wie die Leute immer sagen, heilt Zeit ja auch die Wunden.“

Über Malcolm Youngs Tod sei er selbst auch noch nicht hinweg, gibt der Drummer zu. „Er war ein Genie, ein absolutes Genie, und die Kombination von ihm und Angus war magisch“, so Slade. „Das Gleiche gilt natürlich auch für Cliff (Williams). Es ist traurig, aber ich verstehe seine Bedenken. Er will die ganze Zeit fischen gehen. Sein Sohn ist Fischer, also will er die Zeit mit seinen Kindern und vielleicht Enkelkindern genießen. Aber wer weiß? Er ist seit 40 Jahren dort. Die Sache ist doch die, dass es zwischen jedem Album und jeder Tour fünf Jahre Pause gab.“

Comeback in Vancouver

Chris Slade, seit 2015 wieder fester Drummer bei AC/DC (nach seinem Einsatz von 1989 bis 1994), scheint also durchaus eine offene Tür für eine mögliche Rückkehr Williams‘ zu sehen. Ob das auch für seinen Schlagzeuger-Kollegen Phil Rudd gilt, der zuletzt mit dem Gesetz zu kämpfen hatte? Oder gar Brian Johnson, dem zwischenzeitlich sogar Taubheit drohte? „Man wird abwarten müssen“, sagt Slade zur Zukunft der Band. „Das gilt für alle anderen genauso wie für mich.“