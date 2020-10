Am 13. November bringen AC/DC ihr neues Album „Power Up“ gleich in mehreren Versionen heraus, darunter limitierte Vinyl-Editionen und als Deluxe-Box. Hier erfahren Sie, welche Varianten des Albums es geben wird – und wo Sie diese vorbestellen können.

AC/DC sind zurück: Das Comeback der australischen Rockband nach sechs Jahren Musik-Pause ist in vollem Gange. Am 13. November veröffentlicht die Band ihr mittlerweile siebzehntes Studioalbum unter dem Titel „Power Up“ (und nicht wie zuvor angenommen „PWR/UP“). Am Mittwoch, den 7. Oktober, gab die Band mit der neuen Single „Shot In The Dark“ bereits einen Vorgeschmack aufs kommende Album. Mittlerweile wurden auch die Tracklist und weitere Details zur neuen Platte bekannt gegeben. „Power Up“ wird in verschiedenen (unter anderem limitierten) Varianten erscheinen, die bei verschiedenen Anbietern schon jetzt vorbestellt werden können. Die Deluxe-Versionen „Power Up“ soll in mehreren Formaten erscheinen,…