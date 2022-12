Adam Lambert: Cover-Version von „Ordinary World“ und erste Infos zu „High Drama“

Foto: Getty Images for The National Lo, Kate Green. All rights reserved.

Adam Lambert hat das Tracklisting seines Cover-Albums „High Drama“ geteilt und die erste Single-Auskopplung, seine Version von Duran Durans „Ordinary World“ (1993), samt Musikvideo veröffentlicht. „High Drama“ erscheint am 24. Februar 2023 und wurde von Tommy English, Andrew Wells, George Moore und Mark Crew produziert.

Mit „Velvet“ ist 2020 seine letzte Studioarbeit erschienen. Seit 2012 steht Lambert als Sänger von Queen an der Seite von Brian May und Roger Taylor und in den Fußstapfen Freddie Mercurys. Erst dieses Jahr haben sie gemeinsam unter anderem die Opernarie „Nessun Dorma“ gecovert.

Das Musikvideo von „Ordinary World“

In Lamberts bisheriger Karriere spielten Coverversionen stets eine große Rolle, mit seinem kommenden Werk, das gänzlich auf Neuinterpretationen baut, rundet er diese Entwicklung ab. Duran Duran haben bereits auf Lamberts Version mit „Tolle Arbeit!“ reagiert.

Hier gibt es „Ordinary World“ zu sehen:

Lambert über die Platte: „Fans von Queen werden es mögen“

„Es ist eine lustige Herausforderung, herauszufinden, wie man mit einem Song eine 180°-Wendung machen kann“, erklärt Lambert. „Dieses Album ist ein Streifzug durch meine Welt. In den letzten zehn Jahren habe ich verschiedene Bereiche, Klänge und Energien erforscht, und ich habe das Gefühl, dass ein Teil dieses neuen Kapitels in meiner Karriere darin besteht, dass ich mir wirklich darüber im Klaren bin, wer ich bin, was ich bin und was ich nicht bin. Ich denke, das kommt in diesen Tracks zum Ausdruck.“ In einem Interview vom Dienstag (13. Dezember) mit „Yahoo“ fügte er hinzu: „Fans von Queen werden es mögen. Fans von mir werden es mögen. Und am wichtigsten ist, dass ich es mag. Ich spiele die Musik gerne. Sie klingt gut.“

Auch Brian May ermutigte seine Fans auf Instagram, das neue Projekt seines Freundes und Bandkollegen anzuhören: „ADAM!!! Neue Veröffentlichung!!! Schnell! Los, holt es Euch!“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Brian Harold May (@brianmayforreal)

Erst kürzlich erklärte Brian May, dass er 2023 „noch einmal“ mit seinem Freund auf Tour gehen wolle. Der Gitarrist kommentierte gegenüber „Variety“: „Es ist gut möglich, dass wir wieder zusammen auf Tour gehen werden. Wir sprechen darüber, während wir uns unterhalten, und treffen diese Entscheidungen. Je älter man wird, desto schwieriger wird es, eine Entscheidung zu treffen. Ich bin nicht mehr 35, und für zwei Monate von zu Hause wegzugehen, ist nicht einfach. Aber wir haben das Gefühl, dass wir, wenn wir alle fit sind und es uns gut geht, gerne noch ein weiteres Mal die gemeinsame Reise antreten würden. Wahrscheinlich würde es irgendwann 2023 in den Vereinigten Staaten sein. Ich hoffe, dass das passiert, es sieht ganz gut aus.“

Das Tracklisting auf „High Drama“

Weitere Songs, die der Queen-Sänger auf der erscheinenden Platte neu interpretiert hat, sind unter anderem „Sex On Fire“ von Kings Of Leon, „Chandelier“ von Sia, „My Attic“ von P!nk, „Getting Older“ von Billie Eilish, „West Coast“ von Lana Del Rey und eine Glam-Rock-Version von Bonnie Tylers „Holding Out for a Hero“. Hier gibt es die gesamte Songliste:

Holding Out for a Hero (Bonnie Tyler) Chandelier (Sia) Ordinary World (Duran Duran) Getting Older (Billie Eilish) I Can’t Stand the Rain (Ann Peebles) West Coast (Lana Del Rey) Do You Really Want to Hurt Me? (Culture Club) Sex on Fire (Kings Of Leon) My Attic (P!nk) I’m a Man (The Spencer Davis Group) Mad About The Boy (Noël Coward)

Bisher wurden noch keine Tourdaten veröffentlicht. Der Musiker arbeitet, so verschiedene Angaben, aktuell an einem eigenen Musical.

Sein jüngstes Werk „Velvet“ ist 2020 erschienen: