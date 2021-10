Adele kündigt Sommerkonzerte für 2022 an

Adele hat für den kommenden Sommer zwei große Konzert-Shows im Londoner Hyde Park angekündigt. Es sind die ersten Konzerte in Großbritannien seit 2017.

Sommerkonzerte 2022 bestätigt

Beide Konzerte werden in Londoner Hyde Park stattfinden. Die Termine sind für den 1. und 2. Juli 2022 angesetzt. Die Auftritte finden demnach im Rahmen des BST Hyde Park Festivals zwischen dem 24. Juni bis 10. Juli statt, für das auch Elton John, Duran Duran und Pearl Jam angekündigt sind.

Kartenverkauf startet schon bald

Der allgemeine Kartenverkauf beginnt am Freitag, den 29.10.2021 ab 10 Uhr. Auf Adeles Website kann man diese dann erwerben. Für ausgewählte Kundenaktionen, wie zum Beispiel Kartenhaltern von American Express, hat der Vorverkauf bereits begonnen.

Zuletzt hatte Adele mit ihrer Single „Easy On Me“ auf Anhieb einen Volltreffer gelandet. So stieg der Song direkt auf Platz Eins der britischen Single-Charts ein. Mit 217.300 Verkäufen in der ersten Woche ist dies der höchste Wert seit Ed Sheerans „Shape Of You“, das im Januar 2017 an gleicher Stelle 226.800 Verkäufe erzielte. Weiter übertraf sie mit ihrer ersten Single seit 5 Jahren den britischen Streaming-Rekord von Ariana Grande. Ihr viertes Album wird 30 heißen und soll am 19. November 2021 erscheinen.