„PEACE OUT Farewell Tour“: Aerosmith kündigen Abschiedstournee an

Mehr als 50 Jahre standen Aerosmith auf der Bühne, jetzt soll es endgültig vorbei sein: Die US-amerikanische Rockband hat mit einem zweiminütigen Video und einem offiziellen Statement auf ihrer Website ihre Abschiedstournee offiziell angekündigt. Die „PEACE OUT Farewell Tour“ beinhaltet insgesamt 40 Auftritte in Nordamerika und „macht in berühmten Arenen in den USA und Kanada Halt, darunter das Kia Forum in Los Angeles, der Madison Square Garden in New York, das Moody Center in Dallas, die Climate Pledge Arena in Seattle, das United Center in Chicago, die Scotiabank Arena in Toronto und viele mehr“, wie es auf der Website heißt. Von Auftritten in Europa ist (noch) nichts bekannt.

Die Tournee beginnt am 2. September 2023 in Philadelphia und endet am 26. Januar 2024 im Bell Centre in Montreal, Québec. Ein Highlight der Tournee soll eine besondere Show an Silvester sein, wo die Band in ihrer Heimatstadt Boston auftreten wird. Als Special Guests für die gesamte Tournee wurden The Black Crowes angekündigt. Das Statement auf ihrer Website endet mit einem Zitat der Band, in dem es heißt: „Es ist kein Abschied, es ist PEACE OUT! Macht euch bereit und geht hier entlang, ihr werdet die beste Show unseres Lebens erleben.“

Das zweiminütige Video mit dem Titel „Aerosmith says, Peace Out“, das am Montag (1. Mai 2023) zusätzlich veröffentlicht wurde, ist im Stil eines Action-Films gehalten, bei dem die Neuigkeit der Abschiedstournee von Aerosmith die Welt erschüttert. Mehrere prominente Personen kommen in dem Clip zu Wort, darunter Ringo Starr, Eminem, Kelly Clarkson, Bill Burr, Terry Crews und Slash von Guns N’Roses.

Schaut Euch das Ankündigungsvideo zur Abschiedstournee hier an: