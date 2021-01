Am 5. Todestag von David Bowie: Sohn Duncan Jones meldet sich via Twitter

Duncan Jones ist nicht nur als britischer Regisseur bekannt, er ist auch eines von zwei Kindern der 2016 verstorbenen Musiklegende David Bowie. Gestern, am 10. Januar 2021, jährte sich Bowies Todestag zum fünften Mal. Neben seiner Witwe Iman Abdulmajid und zahlreichen Musikerinnen und Musikern meldete sich nun auch der Sohn via Twitter persönlich zu Wort.

Jones begann sein Statement mit den Worten: „Heute sind fünf Jahre vergangen, seit Papa gestorben ist. Wir sind alle ein bisschen traurig und kommen auf unsere Weise individuell zurecht.“ David Bowie starb 2016 an den Folgen einer Leberkrebserkrankung – nur zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag. Jones fuhr fort: „Aber es ist sowohl bemerkenswert als auch entzückend, dass Papa immer noch so eindeutig von so vielen geliebt wird. Ja, er wird vermisst, aber mit so viel von ‚ihm‘ in seiner Arbeit ist er eindeutig immer noch hier.“

Today marks 5 years since dad died.

We are all a little sad, coping individually in our own ways.

But it’s both remarkable & delightful that dad is still so clearly loved by so many. Yes, he’s missed… but with so much of “him” in the work he made, he’s clearly still here. ❤️ pic.twitter.com/o8IPTRni73

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) January 11, 2021