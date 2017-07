Arcade Fire covern „Green Light“ von Lorde – hier sehen

Weiterlesen David Bowie hielt Lorde für die „Zukunft der Musik“ Bei den Brit Awards sang Lorde kürzlich den Bowie-Klassiker "Life on Mars?". Laut seinem langjährigem Pianisten Mike Garson war Bowie auch zu Lebzeiten ein großer Fan der jungen Neuseeländerin. Arcade Fire lieben Lorde. Während des Interviews bei der „Live Lounge“ auf „BBC Radio 1“ bedankt sich Sänger Win Butler bei „unserer Lorde“ dafür, dass sie „den guten Kampf kämpft“. Dann spielt die Band „Green Light“, wobei sie dem Original sehr treu bleiben.

Arcade Fire covern Lorde:

🎶 Brand new sounds, in my mind 🎶@ArcadeFire covering @Lorde's 'Green Light' is EVERYTHING 💚 pic.twitter.com/He1rGKEef9 — BBC Radio 1 (@BBCR1) July 13, 2017

„Everything Now", der Nachfolger von „Reflektor" aus dem Jahr 2013, erscheint am 28. Juli 2017. Die Platte wurde von der Band zusammen mit Thomas Bangalter (Daft Punk) und Steve Mackey (Pulp) produziert, Co-Produzent war Markus Dravs (Kings Of Leon, Coldplay, Florence & The Machine, Mumford And Sons).

TRACKLIST VON „EVERYTHING NOW“: