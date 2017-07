Arcade Fire covern „Love Will Tear Us Apart“ bei Konzert in Manchester

Arcade Fire kommen so langsam in den Tour-Modus. Die kanadische Band ist seit Wochen auf „Infinite Content“-Tour und präsentierte live bislang vier neue Songs ihres am 28. Juli erscheinenden neuen Albums „Everything Now“ („Everything Now“, „Creature Comfort“, „Signs Of Life“ und zuletzt bei einem intimen Gig in London „Chemistry“).

Weiterlesen Arcade Fire live in Berlin: Wenn Songs mal nicht so swingen – Pullover schwingen Auch 2017 beherrschen Arcade Fire das wohlorganisierte Chaos. Live überzeugen die neuen Songs jedoch noch nicht. Aber neben vielen inzwischen schon zu Klassikern gewordenen Songs wie „No Cars Go“, „The Suburbs“ oder natürlich „Wake Up“ gibt es auch immer wieder – bezogen auf die Stadt, in der die Musiker spielen – Cover-Versionen zu hören. Eine Tradition, die die Gruppe bereits seit Jahren pflegt.

Am Donnerstag (06. Juli) spielten Arcade Fire im Castlefield Bowl in Manchester und erinnerten passenderweise an Joy Division und New Order.

Dem letzten Song des Sets, „Neon Bible“, fügten sie eine zärtliche Anspielung an „Love Will Tear Us Apart“ an. Zum Schluss von „Afterlife“ gab es zuvor „Temptation“ von New Order als Snippet zu hören.

Arcade Fire erinnern an die Opfer des Manchester-Terrors

Während des Gigs ging Sänger Win Butler auch auf den Terroranschlag nach dem Konzert von Ariana Grande in Manchester im Mai ein und bezeichnete die Menschen, die sich von dieser Attacke auf ihr Leben und ihren Lebensstil nicht verunsichern lassen als eine „verdammte Inspiration für den Rest der Welt“.