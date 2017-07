Arcade Fire debütieren neuen Song „Chemistry“ bei Special-Gig in London

Der Arcade-Fire-Zug rollt! Die kanadische Band wird am 28. Juli ihr neues Album „Everything Now“ veröffentlichen. Die Musiker befinden sich aber längst auf „Infinite Content“-Tour, die sie in den nächsten Monaten durch die ganze Welt führen wird. Die zwei bisher angekündigten Deutschland-Auftritte haben Arcade Fire dabei in Köln und Berlin bereits hinter sich gelassen – mit zwei fantastischen Shows.

Weiterlesen Arcade Fire live in Berlin: Wenn Songs mal nicht so swingen – Pullover schwingen Auch 2017 beherrschen Arcade Fire das wohlorganisierte Chaos. Live überzeugen die neuen Songs jedoch noch nicht. Bisher gab es live allerdings erst drei neue Songs zu hören, den kraftvollen, von ABBA und Talking Heads gleichermaßen inspirierten Titeltrack „Everything Now“, das live ein wenig enttäuschende „Signs Of Life“ sowie das im Netz bereits viel diskutierte „Creature Comfort“. Bei einem intimen Konzert in der York Hall in London am Dienstag (04. Juli) legten die Musiker nun mit einer weiteren Novität nach: „Chemistry“.

Nach zahlreichen gefeierten Festival-Auftritten und dem Gig in Berlin (von dem Win Butler, Sänger von Arcade Fire, irritierenderweise sagte, dass es das größte Publikum gewesen sei, vor dem man je bei einem Einzelkonzert gespielt hätte) war der Auftritt in London die Rückkehr zur kleinen Form.

So nah wie hier durften sich die Fans der Band wohl schon lange nicht mehr fühlen. Neben einigen Worten zum in den USA gefeierten Independence Day gab es ein Set, das kaum Wünsche offen ließ und die Tour-Premiere von „Neighborhood #2 (Laika)“ und „We Used to Wait“ brachte.