Aretha Franklin: Familie bezeichnet Laudatio als „geschmacklos“

Acht Stunden lang wurde Aretha Franklins Leben bei ihrer Trauerfeier am Freitag (31. August) zelebriert. Viele Politiker und Prominente nahmen an dem Trauerakt teil, unter anderem hielt der ehemalige US-Präsident Bill Clinton eine Rede über die Musik- und Bürgerrecht-Ikone, Stevie Wonder sang für die Verstorbene.

Doch die Haupttrauerrede des Geistlichen Reverend Jasper Williams Junior wurde sehr negativ aufgenommen. Statt der Verstorbenen zu gedenken, machte der Geistliche über 50 Minuten diverse Bemerkungen, die insbesondere die schwarze Community verärgert hatten.

Weiterlesen „Say A Little Prayer“: Emotionales Abschiedskonzert für Aretha Franklin Einen Tag vor ihrer Beerdigung verabschiedeten sich mehr als 40 Musiker mit denkwürdigen Versionen ihrer größten Hits von der Queen Of Soul. Der Pastor redete unter anderem darüber, wie Kinder, die ohne Vater aufgezogen werden, einer „Abtreibung nach der Geburt“ glichen – eine Farce gegenüber Aretha Franklin, die ihre ihre vier Söhne alleine großzog. Später fügte der Geistliche hinzu, dass die Black-Lives-Matter-Bewegung nichts bedeuten würde, „bevor schwarze Menschen anfangen, schwarze Leben zu respektieren und nicht einander zu töten“.

Die Verärgerung seitens Franklins Familie war deutlich zu spüren. So äußerte Neffe Vaighn Franklin gegenüber der „Detroit Free Press“, dass der Pastor seine Tante „nicht ordnungsgemäß gelobt“ hätte. In einem späteren Statement der Franklins hieß es, dass die Trauerrede „beleidigend und geschmacklos“ gewesen sei. Die Angehörigen würden absolut nicht mit den Ansichten Williams‘ übereinstimmen.

Laut der hinterbliebenen Familie hat die Soul-Matriarchin keine für ihre Lobesrede zuständige Person ausgesucht, da Beerdigungspläne auch kurz vor ihrem Tod nicht besprochen wurden. Zum Zeitpunkt, als Franklin bereits im Sterben lag, hatten die Angehörigen noch Hoffnung geäußert, dass das Familienoberhaupt genesen würde. Man hätte sich für Reverend Williams entschieden, weil dieser bereits bei anderen familiären Beisetzungen gesprochen hätte.

Auch im Internet reagierten vieleFans geschockt und bezeichneten die Rede unter anderem als „unwürdig“ sowie „überhaupt nicht auf Aretha fokussiert“.

That “eulogy” wasn’t a eulogy at all. He barely spoke about Aretha – and said several things that went against her legacy.

Bashing single moms and social justice – when you’re eulogizing a wonderful single mom and social justice warrior – makes no sense. #ArethaFranklinFuneral

— Rep. Chaz Beasley (@ChazBeasley) August 31, 2018