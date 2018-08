Nach dem Tod von Aretha Franklin werden nun Details über ihre Beerdigung bekannt. Viele Weggefährten, Künstlerinnen und Künstler werden der „Queen Of Soul“ die Ehre erweisen, darunter Chaka Khan, Yolanda Adams, Faith Hill, Jennifer Hudson und Stevie Wonder.

Die Beerdigung von Aretha Franklin wird am 31. August in Detroit, Michigan stattfinden, so die Associated Press. Im Fokus der Zeremonie soll der Gospel stehen, zu dem Franklin immer eine starke Verbindung pflegte. Viele Weggefährten, Künstlerinnen und Künstler werden der „Queen Of Soul" die Ehre erweisen, darunter Chaka Khan, Yolanda Adams, Faith Hill, Jennifer Hudson und Stevie Wonder. Darüber hinaus werden Vanessa Bell Armstrong, The Clark Sisters und Marvin Sapp erwartet, ebenso wie der Aretha Franklin Celebration Choir.