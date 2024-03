Neue Single von Nick Cave: Glückt die Rückkehr?

„Wild God“ heißt die neue Single von Nick Cave and the Bad Seeds. Es ist der erste Song vom gleichnamigen Album, das am 30. August erscheinen soll. Ein Gospel-Stück, das zurückhaltend beginnt und in einem furiosen Inferno endet. Jan und Maik sind beide überzeugt, auch wenn sie geteilter Meinung sind, was Nick Caves Qualitäten als Texter angeht. Und: Er ist der größte Produzent der Welt, macht die Platten von Taylor Swift, Lana Del Rey und Lorde. Aber ist er auch ein Bandleader? Ein guter Songwriter? Jack Antonoff hat ein neues Album mit seiner Band Bleachers, das Jan und Maik ausführlich besprechen. Viel Vergnügen beim Hören!