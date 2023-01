Axl Rose: Lisa Marie Presley hatte festgelegt, dass er bei ihrer Beerdigung „November Rain“ für sie spielt

Foto: Getty Images, Jason Merritt. All rights reserved.

Der Auftritt von Axl Rose bei der Beerdigung von Lisa Marie Presley war womöglich weniger improvisiert, als gedacht. Der Sänger von Guns N’Roses sagte, sie habe ihn gebeten, im Falle ihres Todes „November Rain“ bei ihrer Trauerfeier zu spielen.

Zunächst hielt er eine Trauerrede an seine Freundin. „Ich weiß, dass Lisa ihre Familie sehr geliebt und ihren Vater und sein Erbe sehr beschützt hat“, sagte der 60-Jährige. Dass Presley wirklich in absehbarer Zeit sterben würde? Für ihn völlig undenkbar. „Ich hätte mir nicht in einer Million Jahren vorstellen können, hier zu sein und unter diesen Umständen zu singen.“ Danach spielte er eine Klavierversion von „November Rain“.

Empfehlung der Redaktion Lisa Marie Presley: Tochter Riley Keough teilt letztes gemeinsames Foto

Nach der Trauerfeier sagte er: „Ich wusste nicht wirklich, ob ich eine Rede halten würde. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich es nicht verdiene, hier zu sein. Aber ich wollte es ihr, ihrer Familie und den Fans recht machen.“ Der Auftritt habe dem Musiker viel bedeutet und habe ihm Kraft gekostet. „Ich war ziemlich nervös und emotional deswegen“, erzählte er. Er fügte hinzu, Presley habe darüber gesprochen, dass er bei ihren Funeralien auftritt. „Deshalb wurde ich gebeten, den Song zu spielen. Also musste ich natürlich hier sein.“

Presley und Rose waren gute Freunde. Der Sänger half ihr, 2020 den Verlust ihres Sohnes zu überwinden. Um sie aufzumuntern, habe er damals viel mit ihr geschrieben und ihr Tiervideos geschickt.

Die Gedenkfeier fand am 22. Januar öffentlich im Garten des Familien-Anwesens Graceland statt. Presley wurde zuvor im Kreise ihrer Familie beigesetzt. Sie starb am 12. Januar nachdem sie wegen Herzversagens in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ihre Mutter, Priscilla Presley, gab als Todesursache einen Herzstillstand an. Offiziell laufen die Untersuchungen noch – ein Gerichtsmediziner forderte nach ihrem Tod weitere medizinische Tests.