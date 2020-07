Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr mit Geburtstagsgrüßen überflutet

Wir müssen noch ein Jahr länger auf die „Behind the Scenes“- Dokumentation warten.

Es wäre vielleicht eines der Musikfilm-Highlights dieses Jahres geworden: Eigentlich sollte im September der Beatles-Film „Get Back“, eine von Peter Jackson gedrehte Doku, in die Kinos kommen, welcher die Band im Januar 1969 porträtiert. Nun musste die Premiere, wie auch für so vielen weitere Filme, verschoben werden. Der neue Kinostart-Termin ist auf September 2021 datiert. Was wirklich geschah: Behind the Scenes bei den Beatles https://www.youtube.com/watch?v=AjStytdhgdw Der Film begleitet die Fab Four bei Proben und Auftritten im Jahr 1969 und zeigt, wie die Musiker sich über die Idee, die Aufnahmen für die geplante neue Platte „Get Back“ filmisch begleiten zu lassen…