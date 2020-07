Beyoncé veröffentlicht „Black Is King“: Album und Film auf Disney+

Heute ist Beyoncés neues Visual-Album „Black is King“ erschienen. Es stellt laut einer Pressmitteilung „die Lehren aus Disneys globalem Phänomen für die jungen Könige und Königinnen von heute auf der Suche nach ihrer eigenen Krone neu dar.“

Ein Jahr lang war das Album in Produktion, wurde an den verschiedensten Orten der Welt gedreht, ehe es nun veröffentlicht wurde. Geschrieben und produziert wurde es von der Musikerin selbst.

Internationale Besetzung

So verschieden wie die Drehorte ist auch die Besetzung: Die Tänzer und Schauspieler kommen aus New York, Los Angeles, Südafrika, Westafrika, London und zuletzt Belgien. Auf „Black Is King“ feiert die 24-fache Grammy-Gewinnerin die Kultur und Widerstandsfähigkeit der Schwarzen in Musikvideos zu Songs wie „My Power“.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/nLm8MMmkqeQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Der Film ist auf Disney+ zu sehen, wo auch schon das animierte Remake von „König der Löwen erschien“, dem Film, zu dem die 38-Jährige im vergangenen Jahr das Album „The Lion King: The Gift“ als Soundtrack schrieb. „Black Is King“ soll nun an das vorherige Album anknüpfen.

Es ist nicht die erste musikalische Zelebrierung der Schwarzen, die die Sängerin dieses Jahr veröffentlicht hat. Am Juneteenth-Gedenktag, der am 19. Juni an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei erinnert, veröffentlichte sie den Track „Black Parade“, die Erlöse daraus gingen an schwarze Unternehmer*innen.