Mit „Not My Responsibility“ setzt die Sängerin ein Zeichen gegen all jene, die sich an den Körpern anderer verbal vergreifen.

Billie Eilish widmet sich häufig Themen wie Body- oder Slut-Shaming. Des öfteren sprach die mehrfache Grammy-Gewinnerin in Interviews über die heftige Kritik und die Verurteilung, die ihr wegen ihres Körpers zu Teil wird, und wieso sie ihren eigenen Körper durch übergroße Kleidung bedeckt. Nicht zuletzt ist es auch genau dieser untypisch weite Kleidungsstil, der die Sängerin unter anderen weiblichen Popstars herausstechen ließ und zu einem Statement des Widerstands gegen die Sexualisierung von Frauen in der Unterhaltungsbranche wurde. Nun ist Eilish das Thema ein weiteres Mal angegangen und machte sich dazu die Kunst zum Mittel. Auf YouTube veröffentlichte die Sängerin einen…