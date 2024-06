Nur Bequemlichkeit kann es nicht sein. Alice Cooper wusste schon 1975, dass Ehen nicht unbedingt ein gemütlicher Hafen sind – er hat es in „Only Women Bleed“ überzeugend ausgeführt: „Man makes your hair gray, he’s your life’s mistake/ All you’re really looking for’s an even break/ … / She cries alone at night too often/ He smokes and drinks and don’t come home at all/ Only women bleed.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieser Frauenver­steher, der so brutale Texte singt und sich auf der Bühne gern köp­fen lässt, ist gerade auf Tournee. „Too Close For Comfort“ nennt er sie, doch der Privatmensch Vin­cent Furnier hat offensichtlich kei­ne Angst vor Nähe: Er feiert in zwei Jahren Goldene Hochzeit mit sei­ner Choreografin Sheryl Goddard.

Mehr zum Thema Birgit Fuß fragt sich durch: Was fanden wir nur an Nikki Sixx?

Wie hat er das geschafft? Wider­ spricht das nicht allen Regeln des Musikgeschäfts? „Virtue never tes­ted is no virtue at all“, sang Billy Bragg einst – und die Versuchun­gen für Rockstars sind so mannig­faltig, dass Ehen schwer durch­zuhalten sind. Okay, 1983 wollte sich auch Goddard mal kurz scheiden lassen, weil Alice’ Alkoholkonsum außer Kontrolle geraten war, doch dann rauf­ten sie sich zusammen – ein ähn­lich langlebiges Paar wie Jon Bon Jovi und sein Highschool­-Sweet­heart Dorothea (seit 1989 ver­heiratet). Zum Thema (Un­)Treue erzählt einem Bon Jovis „Bed Of Roses“ fast zu viel, aber Ehrlich­keit ist wohl ein entscheidender Faktor in diesen Beziehungen.

Wenn man erst mal anfängt, da­ rüber nachzudenken, fallen einem etliche Musiker ein, die sich sehr früh festgelegt haben. Als Billie Joe Armstrong (Green Day) vor drei­ßig Jahren seine Frau Adrienne heiratete, wollte er dem Chaos in seinem Leben etwas entgegenset­zen, das hat ganz gut geklappt. Bono traf Ali schon in der Schule, mit dreizehn. Seit 1976 gehen sie miteinander aus, 1982 heira­teten sie. Liebe sei vor allem eine Entscheidung, sagt der U2­-Sän­ger – nicht die einfache Lösung zu suchen, die Wegrennen zu sein scheint, wenn es schwierig wird. Sondern sich ständig aufs Neue klarzumachen, was man an der Partnerin hat: „Are we ready to be swept off our feet/ And stop cha­sing every breaking wave?“ (Siehe auch Braggs „Chasing Rainbows“.)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nicht gemeint ist damit, um je­den Preis durchzuhalten. Wenn Bono und Ali sich ansehen, ist da immer noch viel Liebe zu spüren – aus Leidenschaft muss also keine bloße Gewohnheit werden, der Zau­ber kann halten. Eine wunderbare Vorstellung – deshalb waren so vie­le so gerührt, als ein Live-­Video von The Cure auftauchte, in dem Robert Smith den „Lovesong“ direkt an sei­ne Frau gerichtet singt. „However long I stay/ I will always love you“ ist hier kein leeres Versprechen: Smith lernte seine Mary 1973 mit vierzehn kennen, sie war ein paar Monate älter als er. Als ich ihn ein­mal traf und nach ihrem Geheimnis fragte, sagte er lachend: „No kids“, dann aber einfach: Es passt. Und dass Mary seine beste Freundin ist, weil sie genauso seltsam ist wie er.

Mehr von Birgit Fuß

Im HipHop gibt es übrigens ei­nige ähnliche Fälle: Snoop Dogg, LL Cool J und Kendrick Lamar sind mit ihren Frauen zusammen, seit sie Teenager waren. All diese Män­ner wissen auch, dass sie nie wie­ der jemanden kennenlernen kön­nen, der sie ohne jeden Zweifel nur um ihrer selbst willen liebt – und nicht, weil sie reich und berühmt sind.

Oder wie Bono es in „A Man And A Woman“ formuliert: „I could never take a chance/ Of losing love to find romance.“ Beides auf einmal ist natürlich am besten, wenigstens die ersten fünfzig Jahre.