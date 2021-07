Blink-182: Mark Hoppus verrät neue Details zu Krebs-Erkrankung

„Wir haben seit über einem Jahr auf diesen Tag gewartet“, schreibt Dave Grohl zu der Ankündigung. Kommen dürfen nur vollständig geimpfte Personen.

Vor mehr als einem Jahr mussten Konzerthallen und Clubs weltweit ihre Türen schließen. Die Coronavirus-Pandemie stürzte die Kultur- und Livemusik-Branche in eine bis heute andauernde Krise. Wen wundert also die Euphorie, mit der die Foo Fighters am Dienstag (08. Dienstag) ihr erstes Konzert seit dem Corona-Lockdown ankündigten? Wie Sänger und Gitarrist Dave Grohl in einem Statement mitteilte, spielen die Foo Fighters am 20. Juni 2021 eine Show im vollbesetzten (!) Madison Square Garden in New York. Kommen dürfen alle, die bereits vollständig geimpft sind. „Wir haben 15 Monate auf diesen Moment gewartet“ „Wir haben seit über einem Jahr auf diesen…