Chris Pratt: Millionen Menschen fühlen sich von der US-Regierung übersehen

Chris Pratt hat in einem Online-Zeitungsbeitrag zur US-Wahl geäußert, dass sich die Bürger:innen des Landes trotz des Ergebnisses gegenseitig unterstützen müssten.

Mehr Aufmerksamkeit für gesellschaftlichen Missmut

Der Star aus „Guardians of the Galaxy“ schrieb in einen Kommentar für die Website seiner Schwiegermutter („Maria Shriver’s The Sunday Paper“) vom 02. November, dass der Wahl-Hype die allgemeine Unzufriedenheit in den Vereinigten Staaten nicht überschatten dürfe.

„Wie so viele von uns habe auch ich mich durch diese Wahlsaison gequält“, so Pratt, „und ich sehe die Dinge von beiden Seiten. Ich verstehe, dass das Leben und die Rechte der Menschen auf dem Spiel stehen. Ich sehe auch, dass es Millionen von Menschen gibt, die sich von unserer Regierung übersehen und unsichtbar fühlen und verzweifelt darauf warten, dass sich etwas ändert.“

„Ehrenhafte Gewinner und anmutige Verlierer“

Um zu unterstreichen, dass es in der Politik immer Gewinner:innen und Verlierer:innen geben müsse und man sich sowohl als Demokrat:in als auch Republikaner:in vom Wahlausgang nicht entzweien lassen solle, griff der 45-Jährige auf seine Erfahrungen als Ringer zurück: „Eines Tages, nachdem ich von einem verlorenen Ringkampf nach Hause kam, weinte ich mindestens eine Stunde lang. Ich betrachtete mich im Badezimmerspiegel, Tränen liefen mir über die Wangen, und eine ruhige Fassungslosigkeit überkam mich. Warum weinte ich? Ich beschloss, damit aufzuhören. Wenn ich jetzt zurückblicke, glaube ich, dass ich in diesem Moment zum Sportler wurde. In diesem Moment habe ich verstanden, dass Verlieren zum Spiel gehört.“

Pratt appellierte zum Schluss daran, den eigenen Sieg oder die eigene Niederlage nicht über der gegenseitigen Solidarität einzuordnen. „Wenn wir durch eine Niederlage zu sehr gelähmt oder durch einen Sieg zu sehr aufgeblasen werden, kann uns die Treue zu unserer ‚Mannschaft‘ blind für die Tatsache machen, dass wir Landsleute sind“, schrieb er. „Wie werden wir zu einer Nation von ehrenhaften Gewinnern und anmutigen Verlierern? Es fängt damit an, dass wir uns daran erinnern, dass es, egal wer gewinnt oder verliert, immer noch Menschen in diesem Land gibt, die Hilfe brauchen.“