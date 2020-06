Das wird Sie auch interessieren





Bob Dylan gibt schon seit vielen Jahren so gut wie keine Interviews mehr. Für sein demnächst erscheinendes Album „Rough And Rowdy Ways“ machte der 79-Jährige eine Ausnahme. Dylan sprach über die Entstehung seiner beiden Songs „Murder Most Foul“ und „I Contain Multitudes“, zollte verstorbenen Kollegen Tribut und nahm sogar auf seinen aktuellen Gesundheitszustand Bezug. Weiterlesen Bob Dylan enthüllt „Rough and Rowdy Ways”-Album-Tracklist

Bob Dylan über „Murder Most Foul“

Ein nostalgischer Blick auf lange vergangene Zeiten sei „Murder Most Foul“ dabei nicht, erklärte Dylan gegenüber der „New York Times“: „Für mich ist der Song nicht nostalgisch. Ich betrachte ‚Murder Most Foul’ nicht als eine Verherrlichung der Vergangenheit oder als eine Art Abschied von einem verlorenen Zeitalter. Es spricht mich für den Augenblick an. Das tat es immer, vor allem, als ich den Text schrieb.“

Mehrere in den 1990er-Jahren versteigerte Manuskripte, in denen Dylan angeblich über den ermordeten US-Präsidenten geschrieben hatte, seien Fälschungen gewesen: „Ich bin mir nicht bewusst, dass ich jemals ein Lied über J.F.K. schreiben wollte. Viele dieser versteigerten Dokumente sind gefälscht worden. Die Fälschungen sind leicht zu erkennen, weil immer jemand unten mit meinem Namen unterschreibt“, so Dylan im Gespräch mit Professor Douglas Brinkley von der Rice University, das in der New Yorker Zeitung veröffentlicht wurde.

Darauf angesprochen, dass „Murder Most Foul“ ein apokalyptisches Szenario zeichnet, antwortete er: „Es gibt heute definitiv viel mehr Angst und Nervosität als früher. Aber das gilt nur für Menschen in einem bestimmten Alter wie mich und Sie, Doug. Wir haben die Tendenz, in der Vergangenheit zu leben, aber das trifft nur auf uns zu. Jugendliche haben diese Tendenz nicht. Sie haben keine Vergangenheit, also wissen sie nur, was sie sehen und hören, und sie werden alles glauben. In 20 oder 30 Jahren werden sie an vorderster Front stehen. Wenn Sie jemanden sehen, der 10 Jahre alt ist, wird er in 20 oder 30 Jahren die Kontrolle haben, und er wird keine Ahnung von der Welt haben, die wir kannten. Junge Menschen, die jetzt im Teenageralter sind, haben keine Erinnerungsspur, an die sie sich erinnern könnten. Deshalb ist es wahrscheinlich am besten, sich so schnell wie möglich in diese Denkweise hineinzuversetzen, denn das wird die Realität sein.“

Gedanken über Vergänglichkeit in „I Contain Multitudes“

Auch zum Stück „I Contain Multitudes“ verriet Dylan seine Sichtweise. „Ich denke über den Tod der menschlichen Spezies nach. Die lange, seltsame Reise des nackten Affen. Ich will nicht leichtfertig damit umgehen, aber das Leben eines jeden Menschen ist so vergänglich. Jeder Mensch, egal wie stark oder mächtig, ist zerbrechlich, wenn es um den Tod geht. Ich denke in allgemeinen Begriffen darüber nach, nicht auf eine persönliche Art und Weise“, erklärte der Musiker.