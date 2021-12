Rekord-Auktion für Paul McCartneys Bass und Eddie Vedders Telecaster

Foto: Redferns, Pete Still. All rights reserved.

Paul McCartney mit seiner Yamaha BB-1200 “Wings” Bassgitarre im Lewisham Odeon am 3. Dezember 1979 in London, United Kingdom. (Foto: Pete Still/Redferns)

Paul McCartneys Bassgitarre BB-1200 ist bei einer Auktion für 496.100 US-Dollar verkauft worden – der höchste Preis, für den eine Bassgitarre je versteigert wurde. Den Rekord für die am teuerste verkaufte sechssaitige Gitarre brach ein weiteres Instrument bei der Auktion. Nämlich Eddie Vedders blaue Fender Telecaster, welche für 166.200 US-Dollar verkauft wurde.

Die Auktionen wickelte Van Eaton Galleries im Rahmen einer Charity-Versteigerung ab. Mit im Aufgebot waren Gitarren wie Lou Reeds „Goldie“ Danny Gatton Fender Telecaster, Chris Martins individuell bemalte Fender Telecaster Deluxe und eine signierte 50er-Jahre Fender Telecaster Deluxe von Bruce Springsteen. Insgesamt wurden über zwei Millionen US-Dollar für den guten Zweck eingenommen. Der Erlös wird Musiker*innen aus New Orleans zugutekommen, die unter der Corona-Pandemie finanziell leiden mussten.

Der Erlös „wird dazu beitragen, Live-Musik in einem Teil des Landes wieder zum Leben zu erwecken, dessen Musikkultur die Welt enorm beeinflusst hat“

Das Event wurde vom U2-Gitarristen The Edge und Produzent Bob Ezrin veranstaltet. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die an dieser erstaunlichen Auktion beteiligt waren, einschließlich den Künstler*innen, die ihre persönlichen Instrumente großzügig zur Verfügung gestellt haben, und den Bieter*innen aus der ganzen Welt, die uns geholfen haben, Weltrekorde zu brechen.“, sagte The Edge zum Erfolg der Auktion und fuhr fort: „Der Erlös, den Music Rising verdient, wird dazu beitragen, Live-Musik in einem Teil des Landes wieder zum Leben zu erwecken, dessen Musikkultur die Welt enorm beeinflusst hat“.

Ezrin fügte hinzu: „Wir sind allen Künstler*innen, Unterstützer*innen und Bieter*innen so dankbar, dass sie dazu beigetragen haben, Guitar Icons zu einer Auktion für die Geschichtsbücher zu machen. Musiker*innen aus New Orleans sind die Hüter*innen eines einzigartigen Musikerbes, das über Generationen weitergegeben wird und so viele Musikgenres beeinflusst, die wir genießen.