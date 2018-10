Lady Gaga beweist auch ohne viel Make-up großes Schauspieltalent im Regiedebüt von Bradley Cooper.

Bei den Filmfestspielen in Venedig begeisterte Bradley Coopers Regiedebüt „A Star Is Born“ Publikum und Kritiker. Klassische Trailer geben seit Frühling einen Vorgeschmack auf das bevorstehende Kinoereignis, jetzt hat Warner Bros. einige weitere Szenen aus „A Star Is Born“ veröffentlicht. Die von Lady Gaga verkörperte Figur glaubt offenbar nicht an ihr eigenes Talent, sondern den erfahrenen Musiker Jackson Maine, gespielt von Bradley Cooper, als Mentor braucht, um das Selbstvertrauen in ihr eigenes Können zu finden. Eine Parallele zur Realität, in der vor allem der Regisseur daran glaubte, dass die Popsängerin die Hauptrolle in diesem Hollywood-Projekt stemmen könnte. https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=P1wrGMIpaz0 https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=9b2exuHICRo Der…