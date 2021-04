Brian May: Stolz auf 50 Jahre Queen, aber traurig wegen Freddie Mercury

„Bohemian Rhapsody“ ist einer der zeitlosesten Songs weltweit. Nun erreichte das Werk den „US Diamond Song Award“.

„Bohemian Rhapsody“ von Queen ist einer der bekanntesten und zeitlosesten Songs der Musikgeschichte. Nun hat er eine weitere Auszeichnung erhalten. Die RIAA (Recording Industry Association of America) zertifiziert ihn noch in diesem Monat als „Diamant“, da er nun zehn Millionen verkaufte Tonträger und Stream-Äquivalente in den Vereinigten Staaten zählt. Damit ist Queen die erste britische Band in der Musikhistorie, die ebendiesen „US Diamond Song Award“ erhält. Veröffentlicht wurde „Bohemian Rhapsody“ erstmals im Jahr 1975. Das dazugehörige Musikvideo aus den 70ern hatte zudem die Marke von einer Milliarde Views auf YouTube geknackt. In einer Pressemitteilung von Donnerstag (25. März 2021) berichtet…