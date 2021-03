Queen zeigen die 50 größten Momente der Band-Karriere

Freddie Mercury am Schlagzeug: Die Aufnahme stammt von einer Bandprobe aus dem Jahr 1977.

Wer schon immer wissen wollte, wie Freddie Mercury sich an den Drums macht, der kann es sich nun ansehen. Es ist Filmmaterial aufgetaucht, das eine Probe für die „News Of The World“-Tour von Queen zeigt, bei ihren Proben in den Shepperton Studios im Oktober 1977. Freddie Mercury nimmt dabei Roger Taylors Platz am Schlagzeug ein, wohingegen dieser Gitarre spielt. Freddie Mercury gilt als einer der größten Sänger aller Zeiten, doch was die wenigsten wissen: Er war auch am Schlagzeug talentiert. Diese Aufnahme zeigt erstmalig, wie Mercury während seiner Zeit mit Queen am Schlagzeug sitzt. Sehen Sie den Ausschnitt hier: Der…