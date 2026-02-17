Bruce Springsteen: Neue Tourdaten für 2026

Bruce Springsteen und die E Street Band bringen ihre politisch aufgeladene „Land of Hope and Dreams“-Tour im Frühjahr für eine Reihe von Arena- und Stadionterminen nach Nordamerika. Der Auftakt findet am 31. März in Minneapolis im Target Center statt, das Finale steigt am 27. Mai im Nationals Park in Washington, D.C. Der Ticketverkauf beginnt am Freitag.

Tourstart in Minneapolis

„Wir leben in dunklen, verstörenden und gefährlichen Zeiten, aber verzweifelt nicht — die Kavallerie kommt!“, sagt Springsteen in einer Erklärung. „Bruce Springsteen und The E Street Band werden in diesem Frühjahr von Minneapolis über Kalifornien nach Texas bis nach Washington, D.C. auf der ‚Land of Hope And Dreams American Tour‘ auf der Bühne stehen.“

„Wir werden eure Stadt rocken — zur Feier und zur Verteidigung Amerikas — der amerikanischen Demokratie, der amerikanischen Freiheit, unserer amerikanischen Verfassung und unseres heiligen amerikanischen Traums — die alle von unserem Möchtegern-König und seiner abtrünnigen Regierung in Washington, D.C. angegriffen werden. Jeder, unabhängig davon, wo er steht oder woran er glaubt, ist willkommen — also kommt heraus und schließt euch der United Free Republic of E Street Nation für einen amerikanischen Frühling von Rock ’n’ Rebellion an! Wir sehen uns dort!“

Im vergangenen Sommer spielten Springsteen und die E Street Band auf dem ersten Teil der „Land of Hope and Dreams“-Tour in europäischen Stadien. „Die mächtige E Street Band ist heute Abend hier, um in gefährlichen Zeiten die rechtschaffene Kraft der Kunst, der Musik, des Rock & Roll anzurufen“, sagte er dem Publikum am Eröffnungsabend.

„In meiner Heimat, dem Amerika, das ich liebe, dem Amerika, über das ich geschrieben habe und das seit 250 Jahren ein Leuchtfeuer der Hoffnung und der Freiheit ist, befindet sich derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung. Heute Abend bitten wir alle, die an Demokratie und das Beste unserer amerikanischen Erfahrung glauben, mit uns aufzustehen, eure Stimmen gegen den Autoritarismus zu erheben und die Freiheit erklingen zu lassen. Das ist ‚Land of Hope and Dreams‘.“

Politische Botschaften auf der Bühne

Dies geschah, bevor Donald Trump Minneapolis mit ICE-Beamten überschwemmte, was zum Tod von Renee Good und Alex Pretti führte. Springsteen reagierte auf die Tragödien mit dem Protestsong „Streets of Minneapolis“, den er am 30. Januar bei einem Überraschungsauftritt bei Tom Morellos „A Concert of Solidarity & Resistance to Defend Minnesota!“ im Club First Avenue in Minneapolis spielte.

Anfang desselben Monats hatte Springsteen einen Gastauftritt beim jährlichen Benefizkonzert „Light of Days“. „Im Moment erleben wir unglaublich kritische Zeiten“, sagte er an diesem Abend. „Die Vereinigten Staaten, die Ideale und die Werte, für die sie in den vergangenen 250 Jahren standen, werden geprüft wie nie zuvor in der modernen Zeit. Diese Werte und diese Ideale waren noch nie so gefährdet wie jetzt.“

Deutliche Worte gegen Washington

„Wenn Sie an die Kraft des Gesetzes glauben und daran, dass niemand über ihm steht“, fuhr er fort, „wenn Sie dagegen sind, dass schwer bewaffnete, maskierte Bundesbeamte in eine amerikanische Stadt einmarschieren und Gestapo-Taktiken gegen unsere Mitbürger anwenden, wenn Sie glauben, dass Sie es nicht verdienen, ermordet zu werden, weil Sie Ihr amerikanisches Recht auf Protest ausüben, dann senden Sie diesem Präsidenten eine Botschaft, wie der Bürgermeister der Stadt sagte: ICE soll sich verdammt noch mal aus Minneapolis verpissen.“

Wenn Springsteen in etwa an der Setlist des vergangenen Sommers in Europa festhält, sind zahlreiche politisch geprägte Songs wie „Rainmaker“, „Long Walk Home“ und Bob Dylans „Chimes of Freedom“ zu erwarten. Es ist zudem nahezu sicher, dass er auch „Streets of Minneapolis“ spielen wird. Schon die Routenführung sendet eine Botschaft, indem sie in Minneapolis beginnt und nahe Trumps Hinterhof in D.C. endet.

Erwartete Songs und klares Signal

Bruce Springsteen und die E Street Band „Land of Hope and Dreams“ 2026 Tourdaten: