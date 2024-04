Hätte Steven Van Zandt 1984 nur nicht die E Street Band verlassen

Die Freundschaft zwischen Steven Van Zandt und Bruce Springsteen reicht bis in ihre Teenagerjahre Mitte der sechziger Jahre zurück.

In den frühen Siebzigern spielten sie gemeinsam in zahlreichen Bands. Van Zandt trat der E Street Band kurz nach der Aufnahme von „Born to Run“ im Jahr 1975 bei und die folgenden Jahre waren geprägt von vielen Tourneen und nicht viel Geld. Richtig Cash gab es erst, als „Born in the USA“ endlich den Pop-Erfolg bescherte, der sie in die Stadien brachte.

Aber Van Zandt verließ die Band, bevor die Platte herauskam, um sich ganz seiner Solokarriere zu widmen.

„Das ist der entscheidende Moment in meinem Leben“, sagte Van Zandt 2020 dem ROLLING STONE. „Es war ein Fehler, von dem ich mich nie erholt habe. Finanziell war es eine Katastrophe. Abgesehen davon haben wir die südafrikanische Regierung um Jahre entlastet [Van Zandt gründete 1985 Artists United Against Apartheid]. Aber ist es das wert, all meine Freunde, meine Machtbasis, meinen Einfluss und mein ganzes Kapital zu verlieren, um ein paar Leben zu retten? Und Sie müssen sagen: ‚Ja, sicher. Das war es.‘ Aber wenn ich zurückblicke, denke ich: ‚Mensch, wenn ich doch nur diese Dinge hätte tun und bleiben können. Dann hätte ich das perfekte Leben gehabt.“

Dieser Text ist Teil unseres Rankings der 50 schlimmsten Entscheidungen der Musikgeschichte

