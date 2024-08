Mit Bruce Springsteens Unterstützung: Jeremy Allen White in seiner größten Rolle

Jeremy Allen White, vielen bekannt durch seine Rolle als Koch Carmy in der Serie „The Bear – King of the Kitchen“, steht vor einer der größten Herausforderungen seiner Karriere.

Der 33-jährige wurde für die Hauptrolle in dem bevorstehenden Biopic „Deliver Me From Nowhere“ ausgewählt, das die Entstehung von Bruce Springsteens Album „Nebraska“ thematisiert.

In einem Interview mit „GQ“ sprach White über seine umfassenden Vorbereitungen für die Rolle. Dabei erzählte er, wie er sich auf die Darstellung von „The Boss“, wie Springsteen von seinen Fans genannt wird, vorbereitet. „Ich habe wirklich das Glück, dass es jetzt so etwas wie ein Team gibt, das jungen Schauspielern dabei hilft, Rockstars authentisch darzustellen. Ich habe eine wirklich talentierte Gruppe von Leuten, die mir beim stimmlichen und musikalischen Training helfen, um mich auf diese Rolle vorzubereiten“, erzählt er.

Dieses spezielle Training umfasst nicht nur Gesangsunterricht. Es beinhaltet auch intensives musikalisches Coaching, um sicherzustellen, dass der Schauspieler nicht nur wie Springsteen aussieht, sondern auch so klingt.

YouTube als Schlüssel zur Vorbereitung

Ein besonders hilfreicher Teil seiner Vorbereitungen sind Videoaufnahmen von dem 74-Jährigen. Da hat er online eine beinah unerschöpfliche Auswahl. „Es gibt einfach so viel Filmmaterial. Es ist wirklich großartig, sich in YouTube zu vertiefen und ihn in all diesen verschiedenen Phasen seines Lebens zu sehen und in der Lage zu sein, sowohl seine Sprech- als auch seine Singstimme zu hören“, so White

Mehr zum Thema Diese Bestenliste hat Bruce Springsteen noch nie erklommen

Ein weiteres Highlight seiner Vorbereitungsphase war der direkte Kontakt zum „Boss“ selbst. Anfangs hoffte der US-Amerikaner nur, Bruce Springsteen einmal persönlich zu treffen. Er erhielt jedoch viel mehr als das. „Ich habe ein bisschen Zugang zu ihm gehabt, und er ist einfach der großartigste Typ“, schwärmte der „Shameless“-Darsteller im Interview. Außerdem betont er, wie sehr ihn die Unterstützung des Rockstars motiviert: „Springsteen unterstützt das Projekt wirklich. Es ist eine unglaubliche Ehre, seine Unterstützung zu haben und mit ihm in Kontakt zu stehen.“

Von der Buchseite auf die Leinwand

Das Biopic „Deliver Me From Nowhere“, dessen Drehbuch von Scott Cooper geschrieben wurde und bei dem dieser auch Regie führen wird, basiert auf dem 2023 erschienenen Buch „Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska“ von Warren Zane. Das Album „Nebraska“, das im Jahr 1982 veröffentlicht wurde, gilt als eines der persönlichsten Werke in Springsteens Karriere.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es zeichnet sich durch seine minimalistische Produktion und tiefgründige Texte aus, die das Leben in der amerikanischen Arbeiterklasse beleuchten. „Das Ganze ist ein echtes Abenteuer“, so White. „Es ist spannend und überwältigend zugleich, sich dieser Aufgabe zu stellen, aber ich bin voller Vorfreude auf das, was kommt.“

Diese Vorfreude wächst auch bei den Fans von Bruce Springsteen und bei den Anhängern von Jeremy Allen White. Obwohl bisher noch kein offizieller Veröffentlichungstermin bekannt gegeben wurde. Aber mit der Unterstützung vom „Boss“ ist der Erfolg fast garantiert.