Irgendwann im Jahr 1984, als der Schlagzeuger der E Street Band, Max Weinberg, einen Haufen potenzieller Cover für das nächste Album von Bruce Springsteen sah, fiel ihm sofort das Foto von Annie Leibovitz auf, auf dem sein in Jeans gekleideter Hintern zu sehen ist. „Mein Kommentar war scherzhaft: ‚Das gefällt mir, denn das ist der Blick, den ich immer habe‘“, sagt Weinberg in der neuen Folge des Podcasts Rolling Stone Music Now des amerikanischen ROLLING STONE. „Alle haben gelacht, und dann haben sie diese Aufnahme gewählt. Und von da an war es eine Dampfwalze.“

In der neuen Folge werfen Weinberg und der Keyboarder der E Street Band, Roy Bittan, einen ausführlichen Blick zurück auf die Entstehung von Bruce Springsteens größtem Album Born in the U.S.A. – das am 4. Juni 1984 erschien – und die darauf folgende Brucemania, einschließlich der Entstehung des Videos „Dancing of the Dark“ mit Courteney Cox. Klicken Sie hier, um den Podcast-Anbieter Ihrer Wahl zu finden, hören Sie auf Apple Podcasts oder Spotify, oder drücken Sie einfach unten auf „Play“ – es folgen ein paar Highlights aus den Interviews der US-Kollegen.

Sowohl Bittan als auch Weinberg erinnern sich gerne an die noch nicht gehörten Vollbandversionen von „Nebraska“-Songs, die im Rahmen der Aufnahmen zu „Born in the U.S.A.“ entstanden sind. „Das Interessante an der Legende, die sich um dieses Material gebildet hat, ist, dass es nicht sehr gut war“, sagt Weinberg. „Es ist sogar unglaublich gut! Es war einfach völlig falsch für das, was Bruce machen wollte. Und ich erinnere mich, wie ich das ganze Material aufgenommen habe, und es war sehr im Stil der E Street Band und sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt machen, wenn wir diese Songs spielen. Es war großartig, und es war eine Rockplatte.“ (Abgesehen davon stellt Weinberg klar, dass es – natürlich – keine Hardrock-Versionen von Balladen wie My Father’s House“ gab, die in einem zurückhaltenden Stil à la Bob Dylans John Wesley Harding gespielt wurden).

Bittan ist stolz auf die Einfachheit des Titeltracks des Albums. „Der Song besteht nur aus zwei Akkorden“, sagt er. „Manchmal darf man keine Angst davor haben, primitiv zu sein, sozusagen… Wenn man in der Lage ist, einfach in die Tiefe zu gehen und sich auf zwei Akkorde und ein Riff zu beschränken, dann ist das elementarer Rock’n’Roll. Die Tatsache, dass ich einen Synthesizer benutzt habe, ist jetzt fast irrelevant. Ich hätte das genauso gut auf dem Klavier spielen können.“

Steve Van Zandts akustische Rhythmusparts waren für das Album wichtiger, als es vielleicht den Anschein hat. „Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig Steve für den rhythmischen Schwung der Songs war, die schließlich herauskamen“, sagt Weinberg. „Seine Akustikgitarre, die ich während der Aufnahmen oft hörte, lieferte ein ähnliches Gerüst wie Keith Richards, zum Beispiel bei ‚Street Fighting Man‘.“

‚Oh, das sind alles Nummer-Eins-Songs‘“

Die Band war davon überzeugt, dass die besten Outtakes des Albums – Songs wie „My Love Will Not Let You Down“ – potenzielle Hits waren. „Wir haben immer gesagt: ‚Oh, das sind alles Nummer-Eins-Songs‘“, sagt Bittan. „Ich glaube, Bruce schrieb in eine bestimmte Richtung, und dann kam etwas anderes heraus, und er schrieb in diese [andere] Richtung. Und dann fand er schließlich die Sache, die er sagen wollte, und verdammte den Rest der Songs, ob sie nun Nummer-eins-Hits waren oder nicht.“

Weinberg war der erste Mensch, der „My Hometown“ hörte. „Einmal war ich bei ihm zu Hause“, erinnert er sich, „es gab zwei Schlafzimmer, und meines lag neben seinem. Spät in der Nacht. Ich erinnere mich, dass er schrieb, und ich konnte buchstäblich durch die Tür hören, wie er ‚My Hometown‘ auf seiner akustischen Gitarre schrieb. Daran erinnere ich mich ganz genau. Aber als er kam, um es aufzunehmen, hatte er es mit einer Linn-Trommel gemacht, nur mit dem Beat, der schließlich auf der Platte landete. Aber er wollte, dass ich die Drum Machine ersetze. Und ich habe zu dem, was er in seinem Haus aufgenommen hatte, einen Overdub gemacht.

Es ist fast unmöglich, die präzisen Keyboard-Sounds auf dem Album wiederzugeben, da der analoge Yamaha CS-80 Synthesizer, den Bittan verwendete, seine Eigenheiten hat (obwohl er bei „Dancing in the Dark“ auf einen digitalen Synthesizer umstieg). „In gewisser Weise war es ein grobes Instrument“, sagt Bittan, „weil es diese Kippschalter hatte. Ich glaube, es waren vier Kippschalter, mit denen man Filter öffnen und schließen konnte. So konnte man seinen Sound einstellen oder verändern. Das Lustige daran war, dass es kein gestufter Kippschalter war. Man bewegte ihn einfach und hatte Glück, wenn man ihn an die Stelle zurückbrachte, an der er am Vortag war, denn das konnte man nicht wissen. Das ist eigentlich eine sehr lustige Sache, die sie da gemacht haben. Ich werde nie verstehen, wie sie ein so fortschrittliches Instrument entwickeln konnten, aber nicht herausfinden konnten, wie man die Wählscheibe zum Laufen bringt.“