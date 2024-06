Das größte Album in Bruce Springsteens Karriere, „Born in the U.S.A.“ von 1984, hat einen schattenhaften, ebenso klassischen Zwilling – das zwei Jahre zuvor erschienene lo-fi, solo-akustische „Nebraska“. Die Alben sind untrennbar miteinander verbunden, angefangen bei der Tatsache, dass mehrere Titel von „Born in the U.S.A.“ – der Titelsong, „Downbound Train“, „Working on the Highway“ (über einen früheren Song namens „Child Bride“) und die B-Seite „Pink Cadillac“ – ursprünglich Teil der akustischen Demosessions waren, aus denen schließlich „Nebraska“ wurde. Die ersten Sessions für „Born in the U.S.A.“, Anfang 1982, begannen mit dem Versuch, Vollbandversionen der Nebraska-Songs aufzunehmen; Springsteen und die E Street Band taten dies für acht der zehn Tracks auf diesem Album, minus „My Father’s House“ und „State Trooper“.

In neuen Interviews mit dem „Rolling Stone Music Now“-Podcast der US-Kollegen zum 40. Jahrestag von „Born in the U.S.A.“ blicken zwei E-Street-Band-Legenden – Schlagzeuger Max Weinberg und Keyboarder Roy Bittan – zurück auf die Aufnahmen zu diesem Album sowie auf ihre Bemühungen, das „Nebraska-Material“ aufzunehmen.

Die erste Probe der E Street Band für das „Nebraska“-Material fand in Roys Wohnzimmer statt. Woran erinnern Sie sich dabei und an die späteren Studio-Sessions?

Roy Bittan: Ich hatte ein sehr modernes Haus. Mein Wohnzimmer bestand buchstäblich aus Holz, Ziegeln und riesigen Glasfenstern. Wir richteten uns also dort ein, und der Sound war fantastisch. Wir gingen einen Haufen „Nebraska“-Songs durch und bereiteten uns darauf vor, ins Aufnahmestudio zu gehen. Und ich erinnere mich, dass die Versionen wirklich fantastisch waren. Natürlich habe ich sie seit, ich glaube 1981, nicht mehr gehört. Ich könnte mich also völlig irren.

Tascam – Initimität und Alleinsein

Irgendwann danach gingen wir ins Studio und versuchten, [das Material] aufzunehmen, aber wissen Sie, Bruce hatte etwas sehr Ungewöhnliches eingefangen, allein durch die Verwendung des Tascam, das er in seinem Zimmer verwendete – die Intimität und das Alleinsein. Und wie immer, wenn man ein Demo macht, ist der Aufnahmeprozess immer „beat the demo“. Auch wenn diese Aufnahmen hervorragend waren und ein Album hätten werden können. Ich denke, der Vibe, den er auf seiner kleinen Kassette hatte, war etwas, mit dem man rechnen musste. Am Ende stellte sich heraus, dass er sich für das entschied, was er in seinem Schlafzimmer machte. Aber ich brenne darauf, die Aufnahmen aus dem Studio zu hören … Das ist uns entgangen. Vielleicht wird Bruce irgendwann darauf zurückkommen.

Max Weinberg: Er hatte alle Songs auf dem Demo, das er allen vorgespielt hat, das war „Nebraska“. Und auch „Working on the Highway“. Ich erinnere mich, dass ich „Working on the Highway“ sehr ähnlich bearbeitet habe, wie es auf der „Born in the U.S.A.“-Platte herauskam. Und ich erinnere mich, dass es Steves Idee war, den Schlagzeugpart zu spielen, den ich gemacht habe. Ich nahm alle unsere Proben mit einem professionellen Walkman auf, und ich habe das alles auf Band, einschließlich [der später veröffentlichten Auskopplung] „Murder Incorporated“, die auf diesem Band war… Ich erinnere mich, dass ich das ganze [„Nebraska“-]Material aufgenommen habe, und es war sehr im Stil der E Street Band und sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt machen, wenn wir diese Songs spielen, und es war großartig. Und es war eine Rockplatte… [Springsteens Manager/Produzent] Jon Landau schlug mir während des Schreibens von [„Nebraska“] vor, mir John Wesley Harding anzuhören, die Platte von Bob Dylan. Und er sagte, Bruce scheine mehr in diese Richtung zu gehen. Und es gab einige Aufnahmen in dieser Richtung, mit Pinseln, nur ein Minimum an rhythmischer Herangehensweise. Und es gab auch Rockversionen von [einigen] „Nebraska“-Stücken.

Irgendwann gingen die Sessions 1982 in die Aufnahme von acht der zwölf Songs auf „Born in the U.S.A“. über. Wie deutlich war diese Verschiebung?

Weinberg: Ich kann mich daran erinnern, dass es eines Abends eine Diskussion mit Steve und Jon und wohl auch [Produzent] Chuck [Plotkin] in einer kleinen Lounge in der Power Station gegeben haben muss. Und Bruce kam heraus und sagte: „Jungs, wir werden etwas anderes ausprobieren“. Und er hatte all diese anderen Songs, an denen er in der Ecke saß und ein bisschen arbeitete. Wir kamen dazu, und daraus wurden acht der 12 Songs, die auf der fertigen Platte landeten. Und natürlich haben wir in den nächsten 14 Monaten etwa 60 oder 70 weitere Songs in verschiedenen Konfigurationen im Studio aufgenommen.

Bittan: Ich erinnere mich daran, dass ich beschloss, Synthesizer einzuführen, und zwar aus meiner Sicht. Ich kam mit einem Yamaha CS-80 ins Studio, was beim Rest der Band nicht gerade für Begeisterung sorgte. (lacht)

Sie sagten, als Sie den Synthesizer ins Studio brachten, war es, als hätten Sie jemanden umgebracht.

Bittan: Das war eine lustige Sache, denn Synthesizer wurden zu diesem Zeitpunkt in der Popmusik so häufig verwendet, dass es einen reaktionären Effekt hatte, eines dieser Dinger in natura zu sehen, aber für mich war es das Instrument in der Band, das seiner Meinung nach seine Songs am besten interpretierte. Ich erkannte, dass der Synthesizer sehr wahrscheinlich die Landschaft für ihn erweitern konnte, um einen Hintergrund für seine Texte zu schaffen. Wenn man über Bruce redet, muss man bedenken, dass er ein Dichter ist. Aber das war für mich der Beginn von „Born in the U.S.A“. Ich glaube, ich habe auf diesem Album viel mehr Synthesizer als Klavier gespielt.

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben, als Sie das Video zu „Dancing in the Dark“ aufnahmen, das zum Teil während eines Konzerts in St. Paul, Minnesota, entstand?

Bittan: Oh ja. Ein großes Theater. Und Courteney [Cox]. Das war ein interessanter Ansatz und etwas Neues für uns. Die Art und Weise, wie es inszeniert wurde, war wahrscheinlich nicht ganz unser Ding, aber es hat sicherlich einen großen Eindruck bei MTV hinterlassen. Ich denke, der Song war natürlich so großartig, dass wir wahrscheinlich jede Menge anderer Videos hätten machen können und das gleiche Ergebnis erzielt hätten.

„Duscht nicht! Ich will, dass das so Garagenband-mäßig aussieht“

Weinberg: Das meiste davon wurde vor dem Konzert aufgenommen. Es wurde in der Nacht davor aufgenommen, wie eine richtige Hollywood-Produktion. Sie brachten ungefähr 500 Leute mit, und wir haben es immer und immer wieder gemacht. Ich hatte Kopfhörer auf, weil ich zu dem Song gespielt habe. Und während der Show haben sie es noch einmal vor vollem Publikum gespielt. Courteney Cox war da. Wir haben es bestimmt 15 oder 20 Mal hintereinander gespielt. Wir haben das Konzert im Grunde genommen durchgespielt, dann haben wir aufgehört und Bruce hat dem Publikum angekündigt: „Wir werden ein Video machen.“

Das nächste Video, das wir gemacht haben, war „Born in the U.S.A.“. Und das wurde, glaube ich, in der L.A. Sports Arena gedreht. Und Bruce legte großen Wert darauf, allen zu sagen: „Rasiert euch nicht. Versucht nicht, nach der Platte zu spielen. Das ging fast so weit, dass er sagte: „Duscht nicht! Ich will, dass das so Garagenband-mäßig aussieht.“