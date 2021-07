Dolly Parton stellt „Playboy“-Cover zum Geburtstag ihres Mannes nach

Nicht, dass er den berühmten „St. Louis Blues“ da nicht bereits einige Male eingespielt hätte - die „Plays W.C. Handy“-Sessions mit seinen All Stars aber zeigen Satchmo auf der Höhe seiner Kunst.

Die abgeklärte Reife und souveräne Leichtigkeit, mit der er hier die Kronjuwelen aus dem Euvre von Blues-Papa W.C. Handy präsentiert, können auch heutigen Ohren noch vermitteln, warum Louis Armstrong als der vielleicht Einflussreichste aller Jazzer gilt. Ganz abgesehen von dem unwiderstehlichen Charme, mit dem der Mann aus New Orleans die Sache angeht. Nicht umsonst war er der erste schwarze Musiker, der es in den dreißiger und vierziger Jahren zu einer Akzeptanz gebracht hat, die der weißer Hollywoodschnulzensänger jener Tage kaum nachstand. Gar keine Frage, Armstrong war so etwas wie ein Popstar. Dabei sah es zunächst keineswegs danach aus. Klein-Louis, geboren…