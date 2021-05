Der WDR-Rundfunkrat und SPD-Politiker Garrelt Duin verlangt als Reaktion auf #allesdichtmachen nun das Ende der Zusammenarbeit mit den an der Aktion beteiligten Schauspielern Jan Josef-Liefers und Ulrich Tukur.

Donnerstag (22. April) haben sich über 50 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler mit Ironie und Sarkasmus unter dem Hashtag #allesdichtmachen in Videos zu Wort gemeldet, die dem Zweck dienen, die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu kritisieren – und dazu gleich das hiesige Diskussionsklima. Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten Es kam, wie es kommen musste: Das Netz entfesselte innerhalb von Minuten eine heftige Diskussion. Die Mitwirkenden wurden zum Teil als populistisch und Verschwörungstheoretiker verunglimpft. Nun forderte WDR-Rundfunkrat und SPD-Politiker Garrelt Duin das Ende der Zusammenarbeit mit den an der Aktion beteiligten Schauspielern Jan Josef-Liefers und Ulrich Tukur, die als „Tatort“-Kommissare im…