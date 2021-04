Coldplay: Neues Album kommt wohl doch nicht so schnell

In Emilia Clarkes Comic „M.O.M.: Mother of Madness“ entdeckt eine alleinerziehende Mutter ihre Superkräfte. Und die entwickelt sie immer genau dann, wenn sie ihre Tage hat.

Emilia Clarke hat eine dreiteilige Comic-Reihe angekündigt. Diese entstand mit Co-Autorin Marguerite Bennett, die unter anderem schon für DC und Marvel Comics schrieb . Die Reihe trägt den Titel „M.O.M.: Mother of Madness“, und der erste Teil wird am 21. Juli erscheinen. Darin geht es um die Sängerin und alleinerziehende Mutter Maya, die lernt, dass ihre Periode ihr zu übernatürlichen Kräften verhilft, woraufhin sie beschließt, Menschenhändler zu bekämpfen. Emilia Clarke kündigte die Veröffentlichung mit einem Post des Comics auf ihrem Instagram-Account an und schrieb, dass sie insgeheim schon seit zwei Jahren an dem Projekt arbeite: Sieh dir diesen Beitrag…