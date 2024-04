Bestellen: Vinyl-Single von Bruce Springsteen –„Dancing In The Dark“ und „Pink Cadillac“

JETZT BESTELLEN!

Mit der Mai-Ausgabe 2024 des ROLLING STONE veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück: Eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs von Bruce Springsteen – auf der A-Seite „Dancing In The Dark“, auf der B-Seite „Pink Cadillac“. Beide Songs wurden vor 40 Jahren veröffentlicht. „Dancing In The Dark“ war die erste Single von Springsteens legendärem Album „Born In The U.S.A.“, das im Juni 1984 erschien.

Unsere exklusive Single erscheint im von Annie Leibovitz fotografierten Original Artwork. Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE-Ausgabe 05/2024 + exklusive BRUCE SPRINGSTEEN 7“-Vinyl-Single.

JETZT BESTELLEN!

Versand ab 26.04.2024

Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR