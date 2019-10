Das denkt Campino von den Toten Hosen über Rammstein

„Zirkus ist heut in der Stadt, Bitte zeig mir alle Tiere, Hol mir Eis und Limonade“- Till Lindemann singt in „Steh auf“ von schönen Dingen. Oder doch nicht?

Mit „Steh auf“ veröffentlicht Till Lindemann am heutigen Freitag, den 13. seine erste Single aus dem kommenden Album „F & M“. Der Rammstein-Sänger singt darin, seinen Instagram-Geschichten entsprechend, von Booten auf dem See, bunten Drachen, also schönen Sachen. Bis es irgendwann wieder um „Mama“ geht und die Sache einen dunklen Spin bekommt … Lyrics: „Steh auf“ Read “Steh auf” by Lindemann on Genius Till Lindemann – Steh auf: https://www.youtube.com/watch?v=hiOjK992bPU