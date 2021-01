Drei Wochen dabei und schon die unangefochtene Nummer eins: AC/DCs neuer Longplayer „Power Up“ lässt die Konkurrenz hinter sich.

„It's a long way to the top if you wanna Rock'n'Roll?“ Für AC/DCs neues Album „Power Up“ war der Weg an die Spitze dann doch eher kurz, „a short way“. Nicht nur, dass Angus Young & Co. mit ihrem neuesten Werk den imposantesten Albumstart 2020 hinlegten – auch in den Album-Jahrescharts liegen sie uneinholbar vorne. Das Besondere: „Power Up“ brauchte gerade einmal drei (!) Verkaufswochen, um alle anderen Alben hinter sich zu lassen, wie Musikwoche" berichtet. Viel Rock in den Top 10 Neben AC/DC sind mit Die Ärzte („Hell“, Platz vier), und Metallica („S&M 2“, Platz sieben) auch weitere Rockbands…