Das Elternhaus von Paul McCartney öffnet seine Pforten für junge Künstler

In einem Reihenhaus im Süden Liverpools wurde ein Junge flügge, aus dem einer der berühmtesten Musiker der Popgeschichte werden sollte: Zwischen 1955 und 1963 bewohnte Paul McCartney mitsamt seiner Familie die Forthlin Road 20. Nun öffnet das Heim seine Pforten für junge Künstler ohne Plattenvertrag, damit sie dort schreiben und auftreten können. Das hat der Eigentümer „National Trust“, eine britische gemeinnützige Organisation zum Zwecke der Denkmalpflege, am Dienstag (5. April) bekanntgegeben.

Deutsche Jungmusiker schauen in die Röhre

Es gibt nur zwei Voraussetzungen für die Bewerbung: Die Musikschaffenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in Großbritannien haben. Den meisten deutschen Bewerbern dürfte damit bereits ein Riegel vorgeschoben sein. Für die Auserwählten hingegen eröffnet sich eine potenziell weltweite Bühne: Die in Zusammenarbeit mit Sir Pauls jüngerem Bruder Mike und dem Journalisten Pete Paphides erarbeiteten „Forthlin Sessions“ sollen aufgezeichnet und im Netz veröffentlicht werden.

We’re bringing music back to 20 Forthlin Road in Liverpool, the childhood home of Sir Paul and Mike McCartney. We’d love to hear what the Beatles means to you, so it can inspire new music today.#TheForthlinSessions pic.twitter.com/xHAYafuGZY — National Trust (@nationaltrust) April 5, 2022

National Trust: „Unsere Orte müssen nicht in der Zeit stehen bleiben“

Die Generaldirektorin des National Trust verlautbarte in einer Erklärung: „Es ist ein Vergnügen, sich um die Häuser der Beatles zu kümmern und die Geschichte, die sich dort zugetragen hat, zu nutzen, um dieses Vermächtnis fortzuführen. Unsere Orte müssen nicht in der Zeit stehen bleiben; sie sind dazu da, Kreativität, Träume und neue Ideen zu wecken. Wir können es kaum erwarten zu hören, wie die Ereignisse in der Forthlin Road 20 die ganze Nation inspiriert haben und weiterhin inspirieren werden“, so Hilary McGrady.

Eine städtische Siedlung zwischen all den feinen Häuser

In dem Haus im Stadtteil Allerton haben Paul McCartney und John Lennon rund 30 Beatles-Stücke geschrieben und geprobt. Auf der Liste finden sich Klassiker wie „Love Me Do“, „I Saw Her Standing There“, „Hold Me Tight“, „I’ll Follow The Sun“ und „When I’m Sixty-Four“. Hier schrieb Paul McCartney auch seinen allerersten Song mit dem Titel „I Lost My Little Girl“.

Zuvor hatte seine Familie in einer Industriesiedlung im eher rauen Stadtteil Speke gewohnt: „Ich hielt an jeder Ecke Ausschau nach Typen, die mich verprügeln wollten. Als George (Harrison) und ich in Speke wohnten, gab es ständig Schlägereien. Meine Mutter war immer auf der Suche nach einem besseren Wohnort für uns. Das Viertel war auch sicherer; eben auch schon eine richtig gutbürgerliche Gegend, aber man hatte eine städtische Siedlung zwischen all die feinen Häuser gebaut“, hat der heute 79-jährige einmal über seine Herkunft gesagt.