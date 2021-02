Dave Grohl: Dieser Traum mit Kurt Cobain verfolgt den Musiker seit Jahren

Die Foo Fighters haben neben dem Weihnachtscover auch kürzlich die YouTube-Reihe „Hanukka Sessions“ gestartet, in welcher sie an jedem Tag des jüdischen Fests einen Song von jüdischen Musiker*innen spielen.

Die Foo Fighters sind offenbar in Feiertagsstimmung. Der Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl hat nicht nur eine neue Online-Konzertreihe anlässlich des jüdischen Chanukka-Fests gestartet, auch ihre Performance für die Amazon „Holiday Plays“-Serie wurde nun veröffentlicht. Die Sendung wird von dem US-amerikanischen Rapper Lil Nas X moderiert. Für ihren Auftritt in der neuen Amazon-Show haben die Foo Fighters sich einen besonderen Weihnachtsklassiker ausgesucht. Sie spielten eine Coverversion von „Run Rudolph Run“ aus dem Jahr 1959 von Chuck Berry. Die Foo Fighters performten ihre Interpretation im Ace Hotel in Los Angeles. Die Audio-Aufzeichnung des Covers ist ab sofort bei Amazon Music für Abonnenten erhältlich.…