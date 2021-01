ROLLING-STONE-Jahresabo: Jetzt Foo-Fighters-Album „Medicine at Midnight“ als Prämie sichern

Dave Grohl träumt zwar von Nirvana, kann sich einen Auftritt jedoch nicht ohne verstorbenen Freund Kurt Cobain vorstellen.

Am Februar veröffentlichen die Foo Fighters ihr zehntes Studioalbum MEDICINE AT MIDNIGHT. In Interviews zur neuen Platten hat sich Dave Grohl auch zu Nirvana geäußert, für die er einst trommelte. Der Foo-Fighters-Sänger erinnert sich während des Gesprächs mit „Classic Rock“ zurück an die Anfänge der Grunge-Legenden. Er berichtet darüber, wie er auf Kurt Cobains Couch wohnte und sie alle in einer Scheune probten. Der heute 51-jährige „liebte […] die Verbindung und die Wertschätzung, die das Publikum von Nirvana mit der Band hatte“. Alte Nirvana-Songs spiele er allerdings nicht mehr, auch nicht für sich selbst. Für Grohl ist es „einfach eine…