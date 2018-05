Dave Grohl singt mit Tochter Violet „When We Were Young“ von Adele

An dieser Stelle haben wir schon öfter darüber berichtet, was für ein cooler Hund Dave Grohl ist. Der Sänger der Foo Fighters weiß anscheinend ganz genau, dass er einer der letzten Vertreter einer aussterbenden Gattung ist und bemüht sich deshalb darum, dass eine oder andere Rocker-Klischee mit neuem Leben zu erfüllen. Während eines Konzerts seiner Band in Bossier City am 22. April demonstrierte Grohl nun, dass in ihm auch ein robuster Trinker steckt. Jedenfalls schnappte sich der 49-Jährige eine Dose Bier (und zwar nicht so eine Spielzeugdose mit 0,33 Liter Gerstensaft, sondern gleich die große Variante) und soff sie mit…