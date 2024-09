David Gilmour live: Er umarmt die Pink-Floyd-Vergangenheit

Anfang September 2024 veröffentlichte er mit „Luck And Strange“ sein fünftes Soloalbum. Und schon bald startet David Gilmour seine Tournee mit Terminen in Rom, London, Los Angeles und New York. Letzten Freitag, am 20. September, gab es einen kleinen Vorgeschmack auf die Auftritte im nahenden Herbst. Der Gitarrist und Sänger trat nämlich im Brighton Centre in der gleichnamigen englischen Küstenstadt auf – und sorgte bei den Anwesenden mit seinem Programm für Nostalgie.

Songs für Fans der ersten Stunde

Gilmour eröffnete die Show mit ein paar Solosongs, bevor er zu „Breathe (In The Air)“ von „Dark Side Of The Moon“ überging. Seit 2006 hatte er dieses Lied nicht mehr live gespielt, was ebenso für „A Great Day For Freedom“ von „Division Bell“ galt. Und auch das Instrumentalstück „Marooned“ performte Gilmour zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder vor Publikum. Natürlich durften im Set des 78-Jährigen absolute Klassiker wie „Wish You Were Here“, „Comfortably Numb“ oder „The Great Gig In The Sky“ ebenfalls nicht fehlen.

Das war die Setlist von Gilmours Auftritt im Brighton Centre:

5AM Black Cat Luck And Strange Breathe (In The Air) (Pink-Floyd-Song) Time (Pink-Floyd-Song) Breathe (Reprise) (Pink-Floyd-Song) Fat Old Sun (Pink-Floyd-Song) Marooned (Pink-Floyd-Song) Wish You Were Here (Pink-Floyd-Song) Vita Brevis Between Two Points (Montgolfier-Brothers-Cover) High Hopes (Pink-Floyd-Song) Sorrow (Pink-Floyd-Song) The Piper’s Call A Great Day For Freedom (Pink-Floyd-Song) In Any Tongue The Great Gig In The Sky (Pink-Floyd-Song) A Boat Lies Waiting Coming Back To Life (Pink-Floyd-Song) Dark And Velvet Nights Scattered Comfortably Numb (Pink-Floyd-Song)

In typischer Pink-Floyd-Manier war auch die Lichtshow ein Hingucker.

Hier seht hier ein Video vom Auftritt David Gilmours:

Keine Aussicht auf Pink-Floyd-Reunion

Vielleicht lässt die Live-Performances die Hoffnung aufkeimen, dass Gilmour und sein ehemaliger Band-Kollege Roger Waters sich möglicherweise zu einer Wiedervereinigung von Pink Floyd aufraffen könnten. Nach dem Motto: Lust auf mehr.

Doch im Zuge der Veröffentlichung von „Luck And Strange“ erteilte Gilmour einer Reunion die endgültige Absage. In einem Interview mit „The Independent“ stellte er klar, dass er sich lieber auf seine Solo-Projekte konzentriere und keine alten Konflikte wiederaufleben lassen möchte.