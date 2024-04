Pink Floyd: KI-Video gewinnt Wettbewerb – und wird kritisiert

Zum 50. Jubiläum ihres Albums „The Dark Side Of The Moon“, das 1973 erschienen ist, veranstalteten Pink Floyd einen Videowettbewerb, um jeden Track der Platte mit einem neuen Musikvideo gebührend zu feiern. Einer der Gewinner sorgt jetzt für Kontroverse unter den Fans – für den Song „Any Colour You Like“ hat die Jury ein Video ausgewählt, das mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde.

Künstler wollte „einen völlig anderen Weg“ einschlagen

Das Video stammt von dem argentinisch-australischen Künstler Damián Gaume. Sein Beitrag war eines von zehn Videos, die von einer neunköpfigen Jury ausgewählt wurden – eines für jeden Titel des Albums. Pink-Floyd-Schlagzeuger Nick Mason, war Teil der Jury und sagte in einem Video zur Einführung in den Wettbewerb: „Pink Floyd arbeiten seit ihren Anfängen immer wieder mit aufstrebenden Filmemachern zusammen. In vielen Fällen ist das Bildmaterial, das die Songs begleitet, zu einem Synonym für die Musik selbst geworden.“

In einem Blick hinter die Kulissen seines Clips gibt Gaume bekannt, dass die Technik, die er für die Erstellung seiner Animation verwendet habe, KI ist. „Als 3D-Künstler habe ich versucht, einen völlig anderen Weg einzuschlagen und etwas Neues auszuprobieren.“

Der Künstler gibt an, auf das „Stable Diffusion Large Language Model“ zurückgegriffen zu haben, das eines der computergenerierten Systeme zur Erzeugung von Bildern und Animationen ist.

Hier das KI-Video sehen:

Video erhält negatives Feedback

Viele Kommentare unter dem Video kritisieren den Gewinn des Wettbewerbs mit dem Argument, dass durch die Teilnahme von künstlicher Intelligenz an solchen Wettstreits die Anerkennung menschlicher kreativer Arbeit und Fähigkeiten vereitelt wird. „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Künstler:innen, die ihr Herz und ihre Seele in die Arbeit gesteckt haben, die sie für diesen Wettbewerb eingereicht haben“, schreibt ein User. Ein anderer Kommentar lautet: „Es hätte gar nicht erst zur Einreichung kommen dürfen. KI mag ein Werkzeug sein, aber dies ist ein Wettbewerb für Kunst.“

Die vollständige Auswahl der Gewinner:innen des Wettbewerbs, ist auf dem YouTube-Kanal von Pink Floyd zu sehen.