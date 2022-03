Pink Floyd und David Gilmour ziehen Musik von Streamingdiensten in Russland und Belarus zurück

Um ihre Unterstützung für die Ukraine zu bekunden, haben Pink Floyd und David Gilmour angekündigt ihre Musik von Streamingdiensten in Russland und Belarus zurückzuziehen.

Am 24. Februar hatte der russische Präsident Wladimir Putin das Kriegsrecht verhängt und den Invasionskrieg in der Ukraine begonnen. Etliche Musiker*innen haben sich den Protesten gegen den Krieg angeschlossen – nun auch Pink Floyd. Deshalb habe man jegliche seit 1987 veröffentlichte Musik von den Streamingdiensten zurückgezogen, schrieb die Band jetzt auf Twitter. Dies betreffe auch alle Solo-Aufnahmen David Gilmours. Warum diese Maßnahme nur Musik ab 1987 betrifft, wurde nicht kommentiert – könnte aber mit der Tatsache zusammenhängen, dass Floyd-Songs vor 1987 noch gemeinsam mit Roger Waters publiziert wurden; womöglich haben sich die zerstrittenen Lager Gilmour/Mason und Waters hier wieder mal nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können. Dass auch Waters ein Gegner des Kriegs ist, brachte er zum Ausdruck (siehe weiter unten).

To stand with the world in strongly condemning Russia’s invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour’s solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u

Gilmour fügte auf seinem Profil hinzu: „Russische Soldaten, hört auf, Eure Brüder zu töten. In diesem Krieg wird es keine Gewinner geben. Meine Schwiegertochter ist Ukrainerin und meine Enkelinnen wollen ihr schönes Land besuchen und kennenlernen. Hör auf damit, bevor alles zerstört ist.“

Russian soldiers, stop killing your brothers. There will be no winners in this war.

My daughter-in-law is Ukrainian and my grand-daughters want to visit and know their beautiful country. Stop this before it is all destroyed.

Putin must go pic.twitter.com/VE4oMsUIRf

— David Gilmour (@davidgilmour) March 1, 2022