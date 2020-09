Die gestrigen Twitter-Trends dürften dem ein oder anderen User einen gehörigen Schreck verpasst haben, suggerierten diese doch, dass Rap-Ikone Eminem verstorben ist. Doch das stimmt nicht.

Am Dienstagabend (19. August) versetzte ein Hashtag Twitter in Aufruhr. Als das #RIPEminem in die Twitter-Trends geriet, sorgte sich die Gemeinde um den Rapper. Ausgelöst wurde der Hoax durch einen mittlerweile gesperrten Account, der verkündete: „Ich habe Eminem getötet“. Der 47-Jährige Rapper scheint stattdessen wohlauf und munter zu sein – schließlich gibt es bis jetzt keine offizielle Todesmeldung. Eminem weiß, dass er Quatsch nicht kommentieren muss. Doch das hielt die Twitter-User nicht davon ab, das Internet zwischenzeitlich in Hysterie zu versetzen. Lebendig und aktiv Letzten Monat (am 10. Juli) veröffentlichte Eminem in Zusammenarbeit mit Rap-Kollege Kid Cudi den Song „The…